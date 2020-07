Adolescente que matou amiga praticava tiro esportivo com a família

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

A garota que matou a própria amiga, Isabele Guimarães Ramos, de 14 anos, em um condomínio de luxo em Cuiabá (MT), praticava tiro esportivo com o pai.

Durante as investigações a polícia descobriu que a adolescente, que também tem 14 anos, participava de aulas e campeonatos de tiro esportivo desde os 11. Ela, o pai e outros membros da família eram inscritos em grupos de ’squads’ ligados a Federação de Tiro do Mato Grosso.

Isabele teria sido morta com um tiro na cabeça na casa da família, no último domingo (13). O corpo dela foi achado no banheiro do imóvel. O pai da jovem que fez o disparo chegou a ser preso porque duas das sete armas que ele tinha em casa não tinham registros.

Ele foi indiciado por porte ilegal de arma de uso permitido, mas pagou fiança e foi liberado. A polícia deve ouvir nos próximos dias os depoimentos de todos que estavam presentes na casa para tentar montar as partes do quebra-cabeça. Por enquanto, a versão apresentada pela família é a de que o tiro foi acidental.