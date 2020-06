Punição com pimenta e suposta adoção ilegal; Flordelis se envolve em mais polêmicas

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

Ao longo da semana, foi divulgado em sites de notícia sobre polêmicas envolvendo a pastora e deputada federal Flordelis. A parlamentar, que segundo a polícia pode ter envolvimento com o assassinato do marido, é suspeita de punir severamente os filhos.

Segundo o site Extra, na segunda fase das investigações da morte do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada, a Polícia Civil do Rio buscou reconstruir a história da família da parlamentar, na tentativa de decifrar o crime e suas possíveis motivações. Uma testemunha localizada pelos investigadores e que trabalhou com o casal no fim dos anos 90 revelou ter presenciado crianças sendo agredidas fisicamente na casa de Flordelis e até mesmo punidas com pimenta na boca. A mulher ainda relatou que alguns adolescentes acolhidos pela pastora trabalhavam e todo dinheiro ficava com Flordelis e Anderson.

Na semana passada, o EXTRA já havia revelado que Lucas Cézar dos Santos, filho adotivo de Flordelis e Anderson, afirmou à polícia que a mãe tinha um taco de basebol “para bater nos outros”. O rapaz está preso acusado de participação na morte do pai.

Outra polêmica sobre os filhos, é que, em depoimento, Flordelis admitiu que rapaz que apresentava como único filho biológico é adotado e que o processo para adoção não foi totalmente legal.