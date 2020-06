Musa lança projeto 'Amicus Flora’ para adoção de árvores

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Manaus/AM - Fechado há quatro meses como medida de isolamento social por conta do coronavírus, o Museu da Amazônia se prepara para abrir os portões. Neste mês de junho, o Musa lança o projeto Amicus Flora, onde você pode adotar uma árvore no Musa Jardim Botânico e contribuir para que suas plantas e sementes continuem brotando felizes. “É alternativa para preservar o quadro de colaboradores e o raro acervo botânico, arqueológico e etnográfico que nos foi confiado”, ressalta o diretor do Museu da Amazônia, Ennio Candotti.

As árvores que participam do projeto já estão identificadas e localizadas. Fazem parte do projeto árvores como angelim-rajado, castanha-de-macaco, rreu-vermelho, itaúba, acariquara-roxa, urucum, samambaias, marta-rocha e castanha-do-brasil. Elas estão distribuídas nas trilhas, canteiro de palmeiras e no lago.

Para adotar uma árvore no Museu da Amazônia, basta acessar o site do Musa (www.museudaamazonia.org.br), clicar no banner do projeto, escolher uma das plantas da lista e enviar um e-mail para amicusflora@museudaamazonia.org.br solicitando a adoção e o nome da planta preferida (a lista dos nomes e sua localização se encontra no anexo ao banner do site).

Recebendo a confirmação que a árvore ainda não foi reservada, o padrinho - ou a madrinha – é convidado a depositar na conta do Musa R$ 500 por ano de adoção. “Prepararemos, como reconhecimento, uma nova placa que registrará o nome do Amicus ou da empresa adotante, junto ao nome da planta e sua localização”, explica Candotti.