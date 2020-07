Luisa Mell critica Claudia Ohana por devolver cachorros adotados: ‘tenha responsabilidade’

Investigações complicam governo do Amazonas

Luisa Mell criticou a atitude da atriz Claudia Ohana, que devolveu dois cães meses depois a adoção, e o caso veio à tona nas redes sociais. Em seu perfil do Instagram, a ativista publicou um texto, nesta segunda-feira (20), após os seguidores pedirem um posicionamento dela.

“Infelizmente este caso n é único. Só neste ano, 50 animais foram devolvidos para o @institutoluisamell “ele cresceu muito” “ ele destrui muitas coisas” “ meu novo namorado n gosta de cães” “ eu tô sem tempo” são algumas das desculpas que tenho o desprazer de escutar. Mas o pior mesmo é ver o sofrimentos dos animais que são devolvidos... Alguns choram dia e noite sem parar. Alguns adoecem de tanta tristeza. Muitos que são adotados filhotes e devolvidos adultos, nunca mais tem uma nova chance... como é o caso do Lucas que está abraçado comigo na foto. Ele foi devolvido pq cresceu demais... Animais resgatados por ongs normalmente já sofreram muito. Nós fazemos um tratamento psicológico com muitos. Vcs tem ideia do qt é devastador para eles serem devolvidos?", escreveu ela.

A ativista aproveitou e mandou um recado a atriz: "Claudia, eu sei exatamente o q é ter uma casa destruida por um filhote. Sei q n é fácil... nem agradável. Mas n é comparável a dor de ser abandonado. “ Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas” ou Tenha responsabilidade nas suas ações qd elas envolvem seres que tem sentimentos! @projetotocadobicho minha solidariedade e apoio a vcs!”, disse.