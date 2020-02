Firjan 2020: melhores índices do Brasil

Os números e resultados de 2019 credenciam a Prefeitura de Manaus a concorrer junto aos entes com melhores índices do Brasil, no que diz respeito à gestão. Até abril deste ano, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) deverá divulgar o “Índice Firjan 2020”, considerado o ‘Oscar de Gestão’ no Brasil.

Previamente, com base na metodologia utilizada pelo Firjan, Manaus já atingiu a nota máxima nos indicadores de autonomia e investimentos. No geral, a capital amazonense já soma 0,9236, ficando dentro do conceito A de ‘Gestão de Excelência’. No Índice Firjan, os números mais próximos de 1,0, configuram os melhores resultados.

O estudo avalia anualmente o desempenho econômico de mais de 5 mil cidades brasileiras. A Firjan utiliza como base os relatórios financeiros declarados pelos municípios à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).