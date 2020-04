Perfil de Gizelly do BBB20 esculacha Felipe Neto após crítica: ‘que moral tem?’

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

O youtuber Felipe Neto tem se mostrado bastante atento ao que acontece no BBB20 e comentou sobre uma brincadeira de Babu, na qual Neto interpretou como sendo uma ofensa de. Cunho racial.

Felipe, que havia criticado Gizelly por ter feito a mesma comparação há alguns dias, apagou o post sobre Babu e pediu desculpas ao ator dizendo que iria se calar até entender melhor sobre racismo.

Alguns internautas criticaram Felipe por ter se retratado com Babu e não ter feito o mesmo com Gizelly. O youtuber, então, se defendeu: “Agora, tem q ser muito filho da p*** pra falar que eu critiquei mais a Giselle por ser MULHER... Ao invés do fato dela ser branca, formada Direito, exercerdo a profissão de advogada, ter errado repetidamente e ter feito o comentário do barro em contexto totalmente diferente”, disse.

O que ninguém esperava era que o administrador do perfil de Gizelly fosse esculachar Neto nos comentários. “Felipe, acho super válido vc querer abordar temas como machismo, racismo e homofobia, mesmo que este não seja seu local de fala. Mas, se vc mesmo diz que levou 10 anos para deixar de ser aquele moleque mimado e corrigir seus erros, qual moral vc acha que tem para julgar alguém? Não queira ser o paladino da moral e do politicamente correto, este local nunca lhe coube. E digo mais: se o tribunal da internet te julgasse e condenasse na mesma proporção que vc julga e condena, hoje em dia vc não seria nada. Pense nisso”, disseram.

Os internautas ovacionaram o perfil da sister pelo posicionamento.