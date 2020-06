Deputado denuncia voos levando pessoas infectadas pela Covid-19 para interior do Amazonas

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

Manaus/AM - O deputado Adjuto Afonso (PDT) denunciou a realização de voos fretados e de táxis aéreos no Amazonas sem fiscalização e levando pessoas infectadas pela Covid-19 para o interior do Estado. A informação foi repassada durante a sessão virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (9). O parlamentar cobra a interferência imediata da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) para que fiscalizem tais empresas.

"Estou muito preocupado. Ontem eu tive conhecimento de voos que saem aqui de Manaus, fretados, sem nenhum controle e com pessoas contaminadas. Semana passada, um empresário do Acre que alugou um avião e tá fazendo linha para vários municípios, foi pra Lábrea, levando passageiros também de Canutama. Dois passageiros desses estavam infectados, um de cada município. A vigilância sanitária desses municípios colocou todos os demais passageiros em quarentena até aqueles que foram buscá-los no aeroporto", revelou o deputado.

De acordo com o parlamentar, não está tendo controle da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) nem da FVS do Estado do Amazonas. "Estou enviando um ofício à Susam, pedindo que façam um acordo com a Infraero para testar as pessoas que embarcam para o interior. O número de pessoas infectadas está crescendo nos municípios, e sem controle das saídas desses aviões dos aeroportos".

O deputado enfatiza que não é contra a atividade, tendo em vista que o transporte é necessário para o interior, mas reforça que é de fundamental importância a fiscalização regular. "É preciso que esse teste seja feito no aeroporto. Têm que manter uma equipe da FVS no aeroporto fazendo esse teste rápido para que ninguém saia daqui contaminado e viralize no interior".