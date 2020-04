Adidas atrasa pagamento e Flamengo fica em alerta com efeitos do coronavírus

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

A Adidas, fornecedora de material esportivo do Flamengo, atrasou o pagamento de uma parcela de quase R$ 9 milhões, não se justificou e nem deu previsão de quando deve quitar a dívida. Conforme o site globoesporte, o rubro-negro recebe por ano R$ 17,7 milhões em duas parcelas pagas a cada semestre pela fornecedora alemã, a primeira no dia 1º de abril e a segunda no dia 1º de outubro.

O valor de cada parcela é de R$ 8,8 milhões e o primeiro pagamento não foi realizado na data determinada. A situação deixou o clube em alerta devido aos efeitos financeiros que o Flamengo pode começar a enfrentar devido a pandemia do novo coronavírus.

O clube segue mantendo a folha de pagamento dos seus atletas, mesmo com as férias coletivas deste mês. Internamente a opção de redução da folha de pagamento começa a ser discutida, porém os dirigentes ainda buscam outras alternativas para evitar o início das negociações de redução dos salários de jogadores.