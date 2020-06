Prazo para pagamento da taxa do Enem termina nesta quarta-feira

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Cerca de 300 mil candidatos que fizeram a inscrição do Enem ainda não pagaram a taxa de R$85. O prazo para pagamento, que terminaria no final de maio, foi prorrogado para esta quarta-feira (10). Por isso, é preciso emitir um novo boleto na Página do Participante, na Internet.

O pagamento pode ser feito em agências bancárias físicas, internet banking e aplicativos, caixas eletrônicos, casas lotéricas ou agências dos Correios.

De acordo com o último balanço do Ministério da Educação, mais de 5,7 milhões candidatos tiveram as inscrições confirmadas para a edição deste ano, incluindo estudantes isentos da taxa.

As provas do Enem, que seriam realizadas em novembro, foram adiadas por conta da pandemia do coronavírus, mas as novas datas ainda não foram definidas.

Os organizadores do exame avaliaram que o adiamento do Enem será de 30 a 60 dias das datas iniciais que eram 1º e 8 de novembro para a versão impressa e 22 e 29 de novembro para a versão digital.

Para definir as novas datas, o Inep - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - fará uma enquete com os inscritos na Página do Participante. A previsão é de que a consulta seja feita ainda neste mês.