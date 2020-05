Congresso discute adiar eleições municipais para novembro ou dezembro, diz Maia

A crepioca do vice-governador

O Congresso Nacional avalia adiar as eleições municipais deste ano para 15 de novembro ou 6 de dezembro, datas que caem em uma domingo, conforme declaração nesta quinta-feira (21) do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM). Porém, essa discussão ainda deve ser mais ampla entre os parlamentares para que se chegue em um consenso. O único ponto para Maia que é certo é a não prorrogação dos atuais mandatos de prefeitos e vereadores.

"Você tem aí dois períodos que estão sendo discutidos. Seria 15 de novembro ou o primeiro domingo de dezembro para o primeiro turno. E o segundo turno em um período menor para dar tempo de fazer a transição, da prestação de contas. Essas são as ideias", disse Maia.

As eleições deste ainda estão marcadas para 4 e 25 de outubro, primeiro e segundo turno, respectivamente. Conforme o presidente da Câmara, antes de escolher uma nova data, precisa se ter uma definição se vai adiar ou não, para isso o Congresso deve fazer uma consulta ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, que assume o cargo na próxima semana.

"Tem que ver se vai ter voto para adiar. A partir do voto para adiar, se discute uma data, tudo em sintonia com o ministro Barroso, que, a partir de segunda, começa a presidir o Tribunal Superior Eleitoral", frisou.

O assunto também deve ser discutido com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para que se defina uma maioria no Congresso pelo adiamento ou não da data das eleições. Nessa discussão, deve ser sugerido a criação de u trabalho conjunto entre os líderes dos partidos das duas Casas Legislativas.