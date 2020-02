Investigado na 'Operação Zelotes', Lula pede adiamento de depoimento para visitar papa Francisco

Com interrogatório marcado para a próxima terça-feira (11), em Brasília, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu o adiamento à Justiça para que ele possa viajar ao Vaticano para se encontrar com o papa Francisco. Lula é investigado na ‘Operação Zelotes’, ao ter supostamente participado na “venda” da Medida Provisória (MP) que teria atendido a interesses de empresas do setor automobilístico.

De acordo com Estadão, a viagem ao Vaticano do ex-presidente está marcada para o dia 12, ele deve se encontrar com o papa Francisco no dia 13, com retorno ao Brasil marcado para o dia 15. A audiência marcada um dia antes da viagem pode dificultar o deslocamento do petista.

Ainda de acordo com o site, Lula nega qualquer participação em esquema criminoso.