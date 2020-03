Festival musical Coachella é adiado após suspeitas de coronavírus

As agressões a jornalistas em Manaus

​Foto: Reprodução / Instagram

O festival de música Coachella, realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, foi adiado para outubro após a suspeita de uma pessoa infectada pelo vírus em um local situado a apenas 25 minutos de onde o evento é realizado, segundo o site UOL.

Programado para começar no dia 10 de abril, o evento foi adiado e deve ser realizado a partir do dia 09 de outubro e deve ocorrer em dois fins de semana, na região de Indio, no estado americano da Califórnia. Ainda de acordo com a publicação, a preocupação dos organizadores do evento aumentou após a suspeita de uma pessoa infectada pelo coronavírus próximo de onde o evento é realizado.

A direção do festival emitiu um comunicado informando sobre a decisão.

"Sob a direção do Condado de Riverside e de autoridades locais de saúde, nós tristemente precisamos confirmar o adiamento do Coachella e do Stagecoach devido a preocupações com o Covid-19. Embora esta decisão venha em um momento de incerteza universal, nós levamos muito a sério a segurança e a saúde de nossos visitantes, estafe e comunidade. Nós pedimos que todos sigam os procedimentos e protocolos determinados pelos oficiais de saúde pública. O Coachella agora ocorrerá em 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de outubro de 2020. O Stagecoach ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de outubro. Todos os ingressos comprados para as datas de abril serão considerados para as novas datas de outubro. Os compradores serão notificados até esta sexta-feira, 13 de março, sobre como obter reembolso se não puderem comparecer. Agradecemos pelo apoio contínuo e aguardamos para vê-los em outubro", conclui o comunicado da Goldenvoice, a companhia que organiza o evento.

Entre os artistas com presença confirmada para o Coachella estavam as brasileiras Anitta e Pabllo Vittar, além de Lana Del Rey, Travis Scott, Frank Ocean e Rage Against the Machine.