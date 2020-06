Silvio Santos volta atrás, adia volta do ‘Fofocalizando’ e Lívia Andrade se revolta

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

Silvio Santos voltou atrás na decisão tomada na semana passada sobre o retorno do programa ‘Fofocalizando’ e quem se irritou foi Lívia Andrade, que continua na geladeira do SBT.

“Vou ali comprar um nariz de palhaço”, escreveu a apresentadora nesta segunda (22) ao saber do adiamento.

Lívia compartilhou um teaser sobre a volta do programa marcado com um “X” e desabafou: “Desculpa por mexer com as emoções de vocês, ainda mais agora, né? Vamos continuar torcendo. Tá babado. Vou pegar o meu cafezinho e esperar os próximos capítulos dessa novela sentada, claro, pra não cansar”, ironizou.

Segundo o ‘Notícias da TV’, o Fofocalizando deve retornar depois do fim da pandemia de coronavírus.