Padre diz que Bolsonaro é 'bandido' e eleitores devem pedir perdão a Deus

Padre Edson, da paróquia Nossa Senhora das Dores, de Arthur Nogueira/SP pic.twitter.com/ZvnZEvJNEn — Cirão do Cerrado (@CiraodoCerrado) July 5, 2020

O padre Adélio Tagliaferro fez um sermão que está repercutindo fortemente na internet neste domingo (5). Durante a missa on-line na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, em Artur Nogueira, no interior de São Paulo, o religioso rezou pelos mortos, lembrou que o país está sem um ministro da Saúde em meio à pandemia que matou até agora quase 65 mil brasileiros, e afirmou que o presidente Jair Bolsonaro "não presta", é "bandido" e os eleitores deveriam pedir perdão a Deus por ter votado nele.

Adélio afirmou que Jesus Cristo morreu crucificado por dizer a verdade e que por isso, agora ele está falando sobre o assunto durante o sermão: “Não quero sofrer represália nenhuma, não é essa a minha intenção de jeito nenhum. Só que a verdade é a verdade, e, como disse Jesus, proclamem sobre os telhados aquilo que é verdadeiro. Não tenho medo. Coragem, disse Jesus no Evangelho de hoje. Coragem! Isso é difícil, sim. É muito difícil, mas nós precisamos acordar e nos despertar para aquilo que está acontecendo no nosso país, a destruição do nosso povo, que vai aos postos de saúde e são destratados. É uma pena que estejamos nesta situação. Não precisaríamos disso, mas não é fácil, nós sabemos disso”.

Veja a íntegra da missa: