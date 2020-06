Veterinários devem realizar cadastro para vacinação contra brucelose no Amazonas

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Manaus/AM - A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) informa que médicos veterinários do Amazonas já vinculados ao PNCEBT deverão realizar o cadastramento no portal gov.br até dia 20 de junho, para continuarem atuando no processo de controle e prevenção da brucelose no estado.

Este serviço também será necessário para a realização de novos cadastros de profissionais. O cadastro poderá ser realizado através do link https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-cadastro-de-medico-veterinario-para-vacinacao-contra-brucelose. O passo a passo para a realização do cadastro está disponível no site da Adaf.

Os profissionais devem estar regularmente cadastrados no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV) e devem fornecer os seguintes documentos: foto padrão para documento, comprovante de endereço atualizado (contas de água, luz, telefone ou similares) e certidão negativa do CRMV-AM (obtida no endereço eletrônico dos CRMV).

Os veterinários também deverão atualizar os dados cadastrais de seus auxiliares através do preenchimento da ficha de cadastro disponível no site da agência e fornecer comprovante de realização de treinamento/capacitação dos respectivos profissionais para atuarem como vacinadores junto ao PNCEBT.