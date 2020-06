Sete toneladas de manga são apreendidas antes de entrarem no Amazonas

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

Manaus/AM - Sete toneladas de manga foram apreendidas neste sábado (6), pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), na Barreira de Vigilância Agropecuária (BVA), localizada em Jundiá no município de Rorainópolis, em Roraima (RR). O fruto é hospedeiro da mosca-da-carambola. A maioria das cargas inspecionadas não possuía documentação fitossanitária obrigatória e a Permissão de Trânsito Vegetal (PTV).

As ações de fiscalização de trânsito interestadual são realizadas ininterruptamente pela Adaf com o objetivo de proibir a entrada da praga quarentenária mosca-da-carambola no estado do Amazonas. O total desses frutos apreendidos é resultado da última equipe que estava de plantão que encerrou neste sábado

Na última quinta-feira (4), a equipe apreendeu uma carga que transportava 4,5 toneladas de manga. De acordo com os servidores da Adaf, que realizaram a apreensão, os frutos estavam escondidos embaixo de sacos de tucumã e a carga vinha da cidade de Cantá, em Roraima, com destino a Manaus. A apreensão resultou em repasse para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima (Aderr) para posterior destruição.

A praga mosca-da-carambola, além de ser potencial hospedeira na manga, ataca várias espécies frutíferas como a carambola, acerola, tangerina, laranja, tangerina, jambo, entre outras.