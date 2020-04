Prazo para atualização de títulos e certificados é prorrogado pela Agência de Agropecuária do Amazonas

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

Manaus/AM - Devido ao estado de calamidade no Amazonas, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado (Adaf) prorrogou, pelo período de 60 dias, a validade de títulos e certificados, de vigência anual, que foi encerrada a partir do mês de março. Após esse prazo, os referidos documentos devem ter sua renovação devidamente formalizada na agência.

Documentos

Entre os documentos sanitários estão: o registro no Serviço de Inspeção Estadual (SIE) para indústrias que estão com seus títulos vencidos e com pendências documentais; Certificado de Credenciamento de estabelecimentos agropecuários que comercializam produtos veterinários, como insumos e produtos biológicos, vacinas de animais de produção; Certificado de Registro de estabelecimentos que comercializam agrotóxicos, seus componentes e afins e o Certificado de Registro de empresas prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos.

Para mais informações acesse, o site da Adaf (www.adaf.am.gov.br) ou se preferir, o interessado poderá entrar em contato com as gerências técnicas da Adaf.

Confira a seguir:

• Atendimento referente aos serviços Defesa Animal

Telefone: (92) 99255-5409

E-mail: gda.adaf@gmail.com

• Atendimento referente aos serviços de Defesa Vegetal

Telefone: (92) 99390-1550

E-mail: defesavegetalam@gmail.com

• Atendimento referente aos serviços de Inspeção de Produtos de Origem Animal

Telefone: (92) 99138-4073

E-mail: gipoa.adaf@gmail.com

• Atendimento referente a Agrotóxicos e Insumos Veterinários

Telefone: (92) 99138-4073

E-mails: adaf.agrotoxicos@gmail.com e cadastro.gaiv@adaf.am.gov.br