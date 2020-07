Laranja produzida em Rio Preto da Eva ganha certificação federal

Wilson Lima e a teoria do nada

Manaus/AM - A produção de borbulhias de laranjas da Fazenda Progresso recebeu, na última terça-feira (14), registro no Ministério da Agricultura. As sementes da fruta já haviam recebido o certificado em maio, depois de seis anos de processo. Com a documentação, o estado passa a ter a primeira produção de laranjas 100% amazonense. A fazenda recebe assistência técnica do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) e da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf),

Antes, as sementes e borbulhias - uma lâmina da matriz que é enxertada nas mudas - eram compradas de outros estados. De acordo com o gerente do Idam no município, José Frade Junior, as safras da fruta corriam risco com pragas porque não se sabia a qualidade genética da laranja, que só era percebida quando a árvore dava frutos, seis anos depois do plantio.

“É 100% amazonense, registrado pelo Ministério, é reconhecido pela Agência de Defesa Agropecuária, com registros nos dois lugares acompanhado pelo Idam. É um trabalho em conjunto do Governo do Estado na produção de muda. O risco era trazer principalmente doença, semente de fora colocava em risco a cultura amazonense. Hoje, a gente pode assegurar que são mudas de excelente qualidade. Nós não dependemos de nada de fora e não corremos o risco de trazer doença para cá”, assegura o engenheiro agrônomo.

Com a produção de mudas de laranja, os pequenos produtores rurais e agricultores familiares de Rio Preto da Eva e de outros municípios passaram a adquirir as mudas para plantio. “Essa produção de semente e borbulhia fomenta a produção que é vendida a um preço justo para os agricultores familiares. Inclusive, existem programas governamentais de prefeituras e do Governo do Estado que estão comprando mudas para instituir aos agricultores familiares. No Rio Preto da Eva, 90% das mudas utilizadas saem dessa propriedade. Maués usa as mudas daqui, Itacoatiara, Roraima vai usar, Presidente Figueiredo, então, muitos municípios que usam e estão fazendo progresso”, explica Frade.