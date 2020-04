Eirunepé, Envira e Autazes emitem primeira guia de trânsito animal eletrônica

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

Os municípios de Eirunepé, Envira e Autazes realizaram a primeira emissão da Guia de Trânsito Animal Eletrônica (e-GTA), por meio do Sistema de Defesa Agropecuária do Amazonas (Sidaam), da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf). O atendimento aos produtores rurais foi previamente agendado, nas Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav) da Agência nos municípios, levando em conta a necessidade de medidas para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no estado.

De acordo com a Adaf, do dia 13 de abril até esta segunda-feira (20), foram emitidas 348 guias de trânsito animal nos municípios onde o Sidaam funciona, totalizando 9.166 animais que serão destinados para abate nos frigoríficos com o Serviço de Inspeção Estadual (SIE), sendo a maioria bovinos, para abastecer as cidades do Amazonas, animais para engorda ou troca de pastagem.

“Nesse momento da pandemia da Covid-19, precisamos lançar mão dos recursos da tecnologia da informação para agilizar os trabalhos e resguardar a saúde dos nossos servidores da Adaf e dos produtores rurais. Estamos trabalhando para ampliar o atendimento eletrônico visando a melhoria contínua da qualidade dos serviços oferecidos pela Adaf à sociedade”, comentou o diretor-presidente da Adaf, Alexandre Aráujo.

Atualmente, os municípios de Manaus, Careiro Castanho, Itacoatiara (Novo Remanso), Iranduba, Presidente Figueiredo, Ipixuna, Guajará, Boca do Acre, Humaitá, Manicoré (Matupi), Apuí, Eirunepé e Envira utilizam o sistema com o auxílio da equipe da Adaf.

Sobre o Sidaam e a GTA – O Sidaam é um sistema eletrônico por meio do qual são executadas diversas funcionalidades, dentre elas a declaração da vacina contra febre aftosa e a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), documento obrigatório tanto para o trânsito intraestadual como interestadual de animais, independentemente da finalidade.