Aprovados em concurso público da Adaf são convocados no Amazonas

Manaus/AM - Os aprovados no concurso público da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) foram convocados nesta sexta-feira (05), para o provimento efetivo do quadro de pessoal da agência. A partir da próxima segunda-feira (08/06), os aprovados poderão apresentar a documentação, contando com o prazo de 30 dias para a efetivação da documentação obrigatória e dos exames admissionais.

De acordo com a ADAF, diante do estado de calamidade pública decretado pelo Governo do Estado em razão da pandemia do novo coronavírus, os prazos e as providências relacionadas à nomeação foram suspensos e somente restabelecido na semana passada.

Para evitar aglomerações, a apresentação da documentação obrigatória poderá ser realizada por e-mail: concurso.adaf.2018@adaf.am.gov.br ou agendar previamente o comparecimento na sede da Adaf, por meio do telefone (92) 99122-8027, com a gerente de Recursos Humanos, Cilene Pires.