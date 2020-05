Amazonas pode ter área reconhecida como livre de febre aftosa sem vacinação

Coronavirus já entrou dentro de casa

O Amazonas deu o primeiro passo para obter o reconhecimento de uma área como livre de febre aftosa sem vacinação, após receber autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para a suspensão da vacinação nos rebanhos bovinos e de búfalos em 13 municípios do sul e do sudoeste amazonense. A autorização foi assinada pela ministra Tereza Cristina, nesta quinta-feira (30), e a suspensão passa a valer a partir desta sexta-feira (1º).

De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf), o Amazonas é livre de febre aftosa com vacinação e busca ser reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação. A suspensão da vacina é o primeiro passo do protocolo de ações para que o estado obtenha o reconhecimento nacional pelo Mapa e internacional pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).

Ainda de acordo com a agência, apenas os estados de Santa Catarina e Paraná detêm o status sanitário de Livre de Febre Aftosa sem Vacinação com reconhecimento nacional, e somente Santa Catarina com reconhecimento internacional.

Regras – Com a suspensão da vacina nos municípios de Apuí, Boca do Acre, Canutama, Envira, Eirunepé, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Itamarati, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã e Pauini, e ainda em parte de Tapauá que faz divisa com Humaitá, a comercialização, o uso da vacina contra febre aftosa está proibido, e o trânsito de bovinos e bubalinos terá novas regras nessas regiões.