Pais de Duda Reis acusam Nego do Borel de agredir a filha

A briga familiar entre Duda Reis, noiva de Nego do Borel, e os pais dela ganhou um novo capítulo.

Nas redes sociais, os pais de Duda acusaram o cantor de ter agredido a filha além e trai-la. Segundo Simone e Luiz Fernando Barreiros estes são os motivos de não aprovaram o relacionamento.

“Você ia gostar de ser empurrada na rua e jogada no chão? Ser expulsa de uma van no meio de uma viagem internacional? Ser traída pra C#%¨& e saber? Duvido que sua mãe ia te deixar em paz”, disse Simone em um comentário no Instagram.

Simone ainda disse que Borel se faz de “menino sofrido”. “O próximo passo dele na rede agora serão os posts de menino sofrido que sofre preconceito. Menino humilde. Você nem imagina os directs que a gente recebe de gente lá do Borel que afirma a arrogância, prepotência e maldade dele! Aguarde e verá os próximos videozinhos do cada que ama ser vítima”.

Já Fernando, que está sendo processada pela filha, também não se intimidou com o processo e deixou um recado no perfil de Duda. “Larga de ser idiota e acorda para a vida! Conta a verdade para as pessoas! Nada é pior que vender a família por um trocado de um mau-caráter que agrediu você, sim, que quase te abandonou no meio da estrada em Portugal, que te agride verbalmente, que faz você ter medo! Palavras suas, não minhas!”, comentou o médico.

“Continua defendendo esse idiota, mas se prepara para a conta futura! Como você me comunicou hoje, estou aguardando ser processado por você, afinal, é a sua família que lhe causa tanta injustiça e tanto mal! Realmente, você virou o que ele é: um nada! Pode apagar, você sempre tenta esconder a nossa sinceridade!”, completou.