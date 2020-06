Rafinha Bastos e Cauê Moura anunciam fim do canal após denúncia contra PC Siqueira

Cumplicidade com o mal

Rafinha Bastos e Cauê Moura anunciaram o fim do canal no Youtube “Ilha dos Barbados”, após PC Siqueira, parceiro na produção, ser acusado de pedofilia.

“Assim como vocês, tomei conhecimento do caso envolvendo o PC por meio das redes sociais. Fiquei completamente chocado. Mantive o silêncio até agora, mas o benefício da dúvida se esgotou. Que todos os envolvidos sejam submetidos à lei. Que essa criança seja salva com urgência. No momento, eu e Rafinha [Bastos] não vemos mais sentido em seguir com as atividades do Ilha de barbados. Estamos perplexos e decepcionados”, disse Cauê.

A decisão de encerrar o canal veio após o vazamento de um áudio atribuído a PC, na qual ele confirma que se excitou com a criança de 6 anos que teve foto nua divulgada pela mãe. Siqueira não se manifestou após o áudio.

Mais cedo, PC havia se pronuncia sobre o vazamento da suposta conversa ao qual disse fake.