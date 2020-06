Polícia confirma que PC Siqueira é investigado sobre acusação de pedofilia

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que foi aberta uma investigação para apurar a denúncia de pedofilia contra o youtuber PC Siqueira.

A 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) é quem está apurando a denúncia feita através do Twitter na semana passada.

No último dia 10, um perfil expôs no Twitter uma conversa em que supostamente PC diz que recebeu uma foto íntima de uma criança de 6 anos e que a própria mãe da menina teria enviado a imagem.

Um dia após o vazamento, Siqueira negou a acusação a qual chamou de fake news. Depois disso, áudios atribuídos ao youtuber foram divulgados em que supostamente Siqueira diz: “É, eu meio devo ter um traço disso, porque eu olhei a bunda de uma menina e, no meio da situação, do sexo virtual, aquilo lá me deixou arroused [excitado]”.

Nesse domingo (14), PC apagou o post em que se dizia inocente.