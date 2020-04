Ex-BBB Lucas Gallina se manifesta sobre acusações de estupro contra Felipe Prior

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

O ex-BBB Lucas Gallina, usou os stories do Instagram e se manifestou sobre as acusações de estupro e tentativa de estupro contra Felipe Prior, seu amigo no BBB20. Ao ser questionado sobre seu posicionamento, ele afirmou que não é "advogado" e nem "juiz", se disse ser "contra linchamento" e que não quer "ser injusto com ninguém".

"Pessoal está perguntando bastante da história que está acontecendo. Antes de mais nada, gostaria de dizer que não sou advogado, não sou juíz (sic) e muito menos dono da verdade, então vamos deixar essa história acalmar, ser resolvida da melhor maneira possível. Que a verdade apareça, mas não quero ser injusto com ninguém", comentou em um dos vídeos.

Em outro vídeo, ele falou sobre linchamento virtual. "Independentemente, eu vou ser sempre contra linchamento, principalmente pela internet, nas redes sociais. Vocês nunca vão me ver fazendo isso. Vamos espalhar o amor. A internet já está cheia de coisa ruim".

A revista "Marie Claire", publicou nessa semana uma reportagem que relata acusações contra o ex-BBB Felipe Prior, de duas mulheres por estupro e de mais uma por tentativa de estupro. Os crimes teriam acontecido entre 2014 e 2018. O ex-BBB já se manifestou nas redes sociais e se declarou inocente.