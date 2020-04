Corinthians: equipe cancela jogo com Prior após denúncias de estupro

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

A equipe de futebol de 7 do Corinthians cancelou a participação do ex-bbb Felipe Prior na partida após virem à tona três denúncias de estupro contra o arquiteto recém-eliminado do Big Brother Brasil. Leia na íntegra a nota divulgada:

"A MSJ Representações, empresa licenciada pelo Corinthians que é responsável pela equipe do Corinthians Fut 7 vem a público esclarecer fatos recentemente divulgados sobre o convite informal realizado para o atleta Felipe Prior integrar a equipe masculina da modalidade de Futebol 7.

Responsável pela administração da equipe a MSJ Representações tem o objetivo de realizar as contratações avaliando sempre a parte técnica e comportamental de seus jogadores para que tenhamos sempre uma equipe competitiva que dispute os principais títulos da modalidade.

Entretanto, devido as últimas notícias recentemente divulgados sobre o referido atleta, o Corinthians F7 decidiu por não efetivar o convite e aguarda o esclarecimento dos fatos para se pronunciar posteriormente".