Após polêmica, Felipe Prior deve ficar de fora da final do BBB20

Acusado de estupro e tentativa de estupro após sair do BBB20, Felipe Prior deve ficar de fora da final do programa, que ocorre no dia 23 de abril, de acordo com o colunista Fefito, do UOL.

Os participantes devem participar de forma virtual por conta do isolamento social devido ao coronavírus. Ainda segundo o colunista, a presença do protagonista da edição é incerta e não sabem como será a exibição dos momentos do arquiteto na casa.

Pelas redes sociais, Prior negou as acusações. Uma matéria sobre ele no Fantástico também foi vetada pela Globo após o escândalo.