Mega-Sena vale prêmio de R$ 38 milhões neste sábado

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

O concurso 2266 da Mega-Sena sorteia um prêmio estimado em R$ 38 milhões, neste sábado (30), a partir das 20h (horário de Brasília).

Para ganhar, o sortudo deve acertar as seis dezenas do bilhete. O valor mínimo da aposta custa R$ 4,50 e para participar é só fazer uma aposta nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. As apostas registradas até 19h deste sábado.