Nesta terça-feira Mega-Sena paga R$ 32 milhões

Sete modalidades das Loterias Caixa podem pagar, até esta terça-feira (21), mais de R$ 66,1 milhões. O destaque será a Mega-Sena, que tem três sorteios previstos para a Mega-Semana de Verão, sendo que o primeiro deles será realizado nesta terça, com um prêmio acumulado de R$ 32 milhões. Na segunda foram sorteados R$ 2,5 milhões da Lotofácil e R$ 700 mil da Quina. Ainda na terça, o Dia de Sorte pode pagar R$ 350 mil, a Dupla-Sena R$ 800 mil, a Lotomania R$ 1,3 milhão e a Timemania R$ 28,5 milhões.

O sorteio desta terça-feira é o primeiro da Mega-Semana de Verão, que oferece uma chance extra ao apostador ao realizar três concursos semanais, ao invés de dois. Os próximos sorteios da Mega-Sena serão na quinta-feira (23) e no sábado (25), concluindo os três concursos da semana especial.

Aplicado na poupança, os R$ 32 milhões da Mega-Sena podem render R$ 82 mil mensais ao sortudo que acertar os seis números. Com o valor de R$ 28,5 milhões da Timemania, segundo maior prêmio entre as sete modalidades, é possível adquirir duas mansões em Jurerê (SC), com mais de mil metros quadrados de área privativa.

Os sorteios são realizados no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O público pode acompanhar os sorteios presencialmente ou pela TV e redes sociais das Loterias Caixa.