Nesta sábado Mega-Sena paga prêmio de R$ 40 milhões

A Mega-Sena acumulou e sorteia, neste sábado, dia 25, prêmio estimado em R$ 40 milhões. É o terceiro sorteio da Mega-Semana de Verão, que nesta semana oferece chance extra de ganhar na Mega-Sena. O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O público pode acompanhar os sorteios presencialmente ou pela TV e redes sociais das Loterias Caixa (Facebook @LoteriasCaixaOficial e canal Caixa no Youtube).

O ganhador que optar por investir na poupança pode ter, todo mês, um rendimento de R$ 102 mil. Com o valor total do prêmio é possível adquirir 457 carros modelo SUV.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Mega-Semanas

No cronograma ordinário dos sorteios da Mega-Sena, a modalidade possui dois concursos semanais, sempre às quartas-feiras e sábados. Nas Mega-Semanas, o cronograma sofre alteração e a Mega-Sena é sorteada às terças, quintas e sábados. Em 2020, o cronograma das Mega-Semanas segue as seguintes datas: