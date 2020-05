Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 38 milhões

A Culpa é do Supremo

As seis dezenas do Concurso 2265 da Mega-Sena, sorteadas nesta quarta-feira (27), não teve vencedores. O prêmio para o próximo concurso está estimado em R$ 38 milhões.

Os números sorteados foram 14 - 20 - 23 - 39 - 46 - 50.

A quina teve 50 apostas vencedoras que vão receber, cada uma, R$ 51.863, 40. Já a quadra teve 2.926 apostas vencedoras e paga o prêmio de R$ 1.266, 07.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio.