Um dia após fuga em massa no Paraguai, 26 presos do PCC fogem no Acre

Manaus/AM - Um grupo de 26 presos ligadas à facção criminosa PCC, fugiram na madrugada dessa segunda-feira (20), do presídio de Rio Branco, no Acre. A fuga aconteceu um dia depois de um grupo de 75 detentos, terem fugido de uma prisão no Paraguai, ao menos 40 deles também fazem parte da mesma organização.

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Acre, os fugitivos pularam uma muralha de mais de três metros para deixar o local. Além deles, membros da facção “Bonde dos 13”, também escaparam da unidade.

Assim que a situação foi confirmada, a polícia come

Vou uma varredura na área, mas apenas uma homem foi recapturado. Segundo o site Uol, a polícia brasileira investiga se a fuga em massa do Paraguai tem relação com a que ocorreu hoje em Rio Branco.

Assim como o Amazonas, o Acre vive um período sanguento na área da segurança pública. O estado a registou 30 mortes em série até agora, impulsionadas ou motivadas pela guerra entre facções.

No caso de lá, o Bonde do 13 teria se aliado ao PCC para atacar os rivais do Comando Vemelho (CV), no domingo por território do tráfico.