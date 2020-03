Representantes do Acre e Pará fazem visita técnica à Manaus Previdência

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Manaus/AM - O destaque da Prefeitura de Manaus na área previdenciária tem despertado interesse de outros Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). A Manaus Previdência recebeu a visita técnica de representantes dos estados do Acre e Pará para benchmarking sobre o processo de certificação no Pró-Gestão RPPS. A visita teve início na última terça-feira, 3/3, e finalizou nesta quinta-feira, dia 5.

As representantes do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), Samira da Silva Louzada Oliveira, chefe de gabinete; Geovanna de Farias Sampaio, departamento financeiro; Natálya Freire Cunha, procuradoria jurídica; Iva Carla Pinto da Silva, departamento de planejamento, e Miriam Rocha Kahuage, coordenadora do núcleo de planejamento do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev) foram recepcionadas no primeiro dia, por Daniela Benayon, diretora-presidente da Manaus Previdência, Márcia de Oliveira Assunção, assessora técnica, e Flávio Rodrigues de Castro, superintendente de investimentos.

No dia 3, foram apresentadas todas as fases do processo de certificação que vai desde a adesão ao programa até a recepção das auditorias, entraves, desafios, fatores críticos para o sucesso do projeto e os requisitos atendidos na área de Investimentos. Nos dias que se sucederam, foram apresentadas as demais áreas de atuação da autarquia, no escopo do Pró-Gestão, a saber, controle interno, arrecadação, concessão de benefícios, jurídico, tecnologia da informação e psicossocial, onde puderam observar algumas ações na prática, além de aprofundar os conhecimentos nessas áreas e trocar experiências.