Playlist com músicas de artistas amazonenses está disponível no Spotify

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Com o intuito de fortalecer a divulgação do trabalho dos artistas do norte do Brasil neste período de isolamento e quarentena, a jornalista e produtora cultural, Wanessa Leal disponibilizou, gratuitamente, na plataforma de Streaming "Spotify" uma playlist chamada "Ouça os artistas do norte" cuja curadoria digital reuniu faixas de álbum de artistas de diferente estados do norte como Amazonas, Pará, Roraima, Acre, Amapá, entre outros.

Entre os destaques do nosso estado do Amazonas, estão Karine Aguiar,Ian Lecter, Victor Xamã, Karen Francis, Bel Martine, Boi Bumbá Garantido e Boi Bumbá Caprichoso, Gabi Farias, Jade Safirah, May e seus Namorados, Luneta Mágica, Anne Jezini, Alderia, Gramophone, Cabocrioulo, Os Tucumanus, Johnny Jack Mesclado, Marcia Novo, Dan Stump, Marcelo Nakamura, Casa de Caba, Agenor, Agostinho e Léo, Manauaras em Extinção, Teixeira de Manaus, Nunes Filho, Lorenzo Fortes, Santaella, Dj May Seven, e muitos outros.

Dentre as faixas musicais disponíveis na playlist também constam os sucessos "No meio do Pitiú", "Jamburana" e "Boto Namorador" da rainha do carimbó chamegado Dona Onete (PA); "Pimenta com Sal" do cantor, compositor, escritor e poeta Eliakin Rufino, interpretada na voz da cantora Euterpe (RR); "Mal de Amor" de Joãozinho Gomes que foi gravado no álbum Zulusa da cantora Patrícia Bastos, entre outras canções.

Segundo a jornalista e produtora cultural, a playlist preza muito pela diversidade e proposta irreverente que é unir o trabalho musical de artistas de diferentes gerações em uma viagem musical única e muito própria do norte, com conexões que vão da Mpb ao Jazz, do Beiradão ao Carimbó raiz e estilizado, do rap ao samba, do R&B ao Afrobeat, do forró ao sertanejo e do brega até os mais diversos experimentalismos regionais, resultando em mistura interessante de curtir e tornar os dias melhores neste momento de isolamento social voluntário e quarentena em todo o mundo.

Para alcançar o seu objetivo principal que é difundir o trabalho dos artistas do norte para todo o país, Wanessa reforça o seu pedido aos ouvintes que tiverem acesso à playlist para não deixarem de pesquisar o trabalho dos seus artistas favoritos na internet, e não só isso, comentar sobre eles, compartilhar com os amigos, produzir conteúdos nas redes sociais sobre o álbum ou música preferida e também buscar informações de como é possível contribuir com estes artistas, nestes tempos de pandemia de covid-19, em que a música é um dos setores da cultura que está sofrendo os impactos econômicos da crise da covid-19, onde artistas da música, por exemplo, que dependem da realização de shows ou outras apresentações musicais não estão conseguindo gerar renda suficiente para pagar contas básicas como água, luz, aluguel ou manterem suas famílias nem equipe de trabalho que é composta pelo menos pelos músicos que o acompanham, e também porque operacionaliza o seu evento como técnico de som, iluminador, produtor artístico, produtor executivo, produtor de palco, roadies, etc, que. também precisam de uma fonte de renda para sobreviver.

"É muito importante que a cultura, a arte, como um todo, permaneça viva e gerando renda para os seus trabalhadores! Isso também é sinônimo de saúde e progresso para a sociedade. E é por reconhecer essa importância e valorizar os artistas de todos os segmentos e manifestações artísticas que eu tenho me esforçado para articular ações, participado de reuniões propositivas com membros de diferentes movimentos sociais e grupos culturais como o Mobiliza Cultura que se fundamenta na luta de políticas culturais para o Amazonas, e também tenho pensado noite em dia em como criar estratégias para captar recursos para esses profissionais que não podem ficar desamparados pelo estado nem pelo município, nem pelo Governo Federal, e que já não podem esperar.

E enquanto nessas esferas não se determinam medidas ou ações de proteção ao setor cultural para que se reduzam os impactos, penso que um dos caminhos seja através da conscientização sobre o que estamos vivendo, a sensibilização mútua e também reivindicações junto aos órgãos e poderes competentes, além é claro, da criação de uma rede de solidariedade que execute campanhas colaborativas para que alcancemos resultados positivos, e as urgências possam ser atendidas o mais rápido possível, pois quem tem fome, sede, frio e precisa de abrigo, não pode esperar, e é muito triste ser informado que um amigo seu que encanta o público com sua arte em casas de shows, teatros, e outros lugares da cidade, já está sem reserva e precisa do básico, que é comida, e algo primordial para esse momento que é sabão ou álcool em gel para se manter vivo e sobreviver a tudo isso! isso dói demais!

Mas apesar de todas as dificuldades, acredito que não devemos perder a fé nem a esperança de que dias melhores virão e tudo será superado, por isso é importante nos mantermos firmes, e continuar nos mobilizando para apoiar todos aqueles que necessitam de ajuda, e é nesta perspectiva, de que toda ajuda é importante que acredito que todos os esforços e manifestações de afeto, carinho e solidariedade são bem vindos, desde pequenos gestos como ouvir a música de um artista que você admira, divulgar o seu trabalho e escrever uma mensagem de apoio e positividade para ele ou até mesmo se você pode efetivamente comprar um ingresso online para contribuir para sua renda do dia"