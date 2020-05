Mulher vê companheiro naufragando em canoa durante travessia em rio

Fidelidade e filhos durante o confinamento

Um homem identificado como Sandro Rocha da Silva, de 24 anos, desapareceu nas águas nas águas do Rio Iaco, no interior do Acre, na tarde de sábado (30).

Segundo o site da Globo, o comandante dos bombeiros da região, tenente Gustavo Marinho, disse que a suspeita é de que o acidente tenha ocorrido por conta de excesso de carga. Sandro estava acompanhado de sua companheira, Nayara Ribeiro, de 20 anos, quando durante a travessia, a canoa afundou.

“A mulher conseguiu nadar e foi resgatada por uma outra embarcação que passava no momento do acidente. Mas, o homem sumiu nas águas. A equipe está no local fazendo as buscas, o barco foi recuperado, mas a carga foi perdida. Ainda não sabemos qual era essa carga e nem qual era o trajeto que o casal fazia”, disse Marinho.

Ainda segundo o site, a mulher foi socorrida e levada para o hospital em choque e não conseguiu falar com a equipe para dar mais informações sobre a tragédia.