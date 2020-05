Foragido da Justiça do Acre é preso em Pauini

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Manaus/AM - Um foragido da Justiça do Acre foi preso em Pauini, no interior do Amazonas. O 1º Grupamento de Polícia Militar (GPM) foi quem realizou a detenção do homem, na noite desta sexta feira (22), na rua PN 2, bairro Fortaleza.

A equipe realizou a ação após identificar mandados de prisão contra o indivíduo pelas práticas dos crimes de furto, roubo e tráfico de entorpecentes, expedidos pela Comarca de Rio Branco, no Acre.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao homem em cumprimento ao mandado, sendo que o mesmo foi encaminhado para a 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os devidos procedimentos cabíveis.