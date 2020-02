Ex-agente penitenciário é preso após decapitar adolescente e entregar cabeça para mãe

Ivanhoe de Oliveira Lima foi preso nessa sexta-feira (21), suspeito de matar e decapitar a ex-companheira dele, Larissa Aurélia da Costa Silva, de apenas 17 anos, no bairro de Tangará, em Rio Branco, no Acre.

O crime ocorreu na madrugada de ontem e chocou os moradores da cidade. Segundo a polícia, o ex-agente penitenciário e a jovem teriam discutido e em certo momento, ele partiu para cima de Larissa como uma faca e a golpeou até a morte.

Ivanhoe ainda cortou a cabeça da ex e foi até a casa da mãe dela, onde fez questão de entregar o membro. Em seguida desapareceu, sendo encontrado apenas no fim da tarde enquanto bebia com um grupo de pessoas em um campo de futebol. Ele foi preso em flagrante e a polícia segue investigando o caso.