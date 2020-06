Queiroz negocia delação premiada, mas faz exigências; confira

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Fabrício Queiroz está em fase de negociação com o Ministério Público do Rio de Janeiro, sobre uma possível delação premiada.

A informação foi divulgada nessa sexta-feira (26), pela emissora de TV CNN Brasil. O canal afirma que Queiroz tem intenção de fechar um acordo, mas quer uma série de garantias.

Entre eles estão: proteção para Márcia de Oliveira, sua esposa que está foragida e para suas duas filhas, e a conversão da prisão dele para domiciliar.O MP, porém, avalia a proposta, pois a delação só valeria a pena se o ex-PM, de fato, apresentasse informações novas.

Queiroz é ex-assessor de Flávio Bolsonaro e tanto ele quanto a família são investigados por participarem de um esquema de “rachadinhas” que acontecia no gabinete do filho do presidente, enquanto ele ainda era deputado no Rio de Janeir