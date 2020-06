Três pessoas morrem e uma fica cega após beberem álcool em gel

Anjos e demônios

Três pessoas morreram e uma ficou cega depois que tomaram álcool em gel, segundo o site UOL. O caso aconteceu em maio na cidade de Novo México, nos Estados Unidos, mas foi divulgado somente nesta segunda-feira (29) pelas autoridades locais.

"Se consumiram desinfetante para as mãos que contém metanol, por favor procurem ajuda médica. Está disponível um antídoto para o envenenamento por metanol, mas quanto mais cedo uma pessoa for tratada melhores hipóteses tem de recuperar", sublinhou Kathy Kunkel, a responsável do Departamento de Saúde do Novo México.

Ainda de acordo com a publicação, a exposição à quantidades elevadas de metanol, presentes em alcóol em gel, pode resultar em náuseas, vômitos, dores de cabeça, visão desfocada, cegueira permanente, ataques, danos permanentes no sistema nervoso e, nos casos mais graves, até levar à morte.