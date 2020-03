Dólar é cotado a R$ 5,044 e Ibovespa cai 13,92% em dia de pânico

Bolsonaro não é um homem mau

São Paulo/SP - Com volume de negócios de R$ 52,22 bilhões por volta das 17h desta segunda-feira, dia 16, a B3 havia caído para o nível de 71 mil pontos e o Ibovesta indicava perdas de 13,92% em um pregão onde houve pânico e, novamente, o mecanismo de segurança foi acionado.

O pânico, conforme os analistas, decorreu do anúncio da baixa dos juros no Estados Unidos, de deve ficar entre 0% e 0,25%, além de uma reunião virtual do G-7, cujas deliberações até o momento ainda não foram anunciadas.

Já o dólar comercial, no mesmo horário, havia fechado as negociação tendo subido 4,86% e cotado a R$ 5,044 na compra e a R$ 5,0467 na venda. O dólar futuro para abril tem alta de 4,19%, para R$ 5,034, informa o site Infomoney.

As ações que tiveram as maiores perdas foram das companhias aéreas Azul e Gol, assim como da operadora de turismo CVC.