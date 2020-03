B3 abre em alta e dólar mantém cotação acima de R$ 5

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

São Paulo/SP - A B3 Bovespa, depois de um pregão tumultuado com paralisação do pregão e queda superior a 13% na segunda-feira, dia 16, iniciou as operações nesta terça com tendência alta.

Por volta das 10h15 (hora de Brasília), o Ibovespa apresentava alta de 2,75% e operava no nível de 73 mil pontos.

No mesmo horário, as operações com dólar futuro para abril sobira 0,77%, para R$ 5,033.