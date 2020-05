Aprenda a fazer hidratação na pele e evitar acnes

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Dá para cuidar da pele e evitar a acne com alguns ingredientes que qualquer pesssoa tem dentro de casa. E é super fácil. De acordo com o site Dicas de Mulher, muitas pessoas sofrem com as famosas 'espinhas' que aparecem em diversas idades e por toda parte do corpo. A acne, quando está muito inflamada pode afetar até a auto estima.

O site revelou uma receita caseira ideal para quem quer se livrar da acne sem gastar muito, confira;

Misture três colheres de sopa de aveia e uma colher de sopa de mel até formar uma pasta. Em seguida, aplique com movimentos circulares na testa, no queixo, nas maçãs do rosto e no nariz, que são as zonas do rosto que mais necessitam de esfoliação.

Deixe a máscara atuar durante 20 minutos e remova com água.