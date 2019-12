Fiscalizações da Lei Seca no Amazonas serão diárias até a 1ª semana de janeiro, diz Detran

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está reforçando a fiscalização da Lei Seca em Manaus. Desde o início do mês de dezembro, o órgão tem intensificado as operações e, a partir deste final de semana, as fiscalizações ocorrerão todos os dias, até a primeira semana do mês de janeiro.

A ação faz parte da estratégia do sistema de segurança do Estado, para promover a ordem e o bem-estar social no trânsito, além de inibir infrações de trânsito, como a circulação de motoristas alcoolizados e a prática de infrações de trânsito.

No Amazonas, a operação Lei Seca é realizada por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Amazonas, e em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e Polícia Civil. Entre os meses de janeiro e novembro de 2019, o Detran realizou 246 operações em Manaus e em oito municípios do estado, um crescimento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado quando ocorreram 144 operações. Nos onze meses de 2019, o Departamento realizou 23.879 testes de alcolemia, popularmente conhecido como bafômetro, flagrando 2.230 motoristas alcoolizados, um aumento de 263% em relação do mesmo período de 2018, quando foram flagrados 604 motoristas alcoolizados.

‘Pagamento Itinerante’ – Lançado em abril deste ano, o “Pagamento Itinerante” está disponível durante as blitze de fiscalização do Detran-AM. A modalidade permite que débitos de veículos referentes ao serviço de licenciamento em atraso sejam quitados ainda durante as operações de trânsito realizadas pelo órgão, com o uso de cartão de crédito ou débito, evitando que os veículos sejam removidos.

Infração – Beber e dirigir é infração gravíssima, com multa prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) de R$ 2.934,70. O motorista que for flagrado nessas condições responde a processo administrativo, que prevê a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por um ano. Em caso de reincidência em 12 meses, o valor da multa dobra.

Caso o flagrante aponte um nível de álcool no sangue a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, além da punição na esfera administrativa, o condutor responde por crime de trânsito. Nesse caso, a legislação prevê detenção de seis meses a três anos, após instrução do processo na Justiça.