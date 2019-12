Dia chuvoso em Manaus é marcado por acidentes de trânsito e pessoas feridas

Manaus/AM - A capital amazonense amanheceu nesta segunda-feira (23) com chuva em vários locais.

Barrancos deslizaram e quedas de árvores prejudicaram o trânsito. Além disso, pelo menos seis acidentes de trânsito ocorreram nesta segunda, de acordo co o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). Confira:

Por volta das 12h, um acidente com danos materiais, envolvendo um carro de passeio e um caminhão ocorreu na Avenida Noel Nutels, próximo ao Terminal 3. Sem registro de feridos no local;

Foto: Reprodução / IMMU

Às 14:13h, um acidente, também com danos materiais, foi registrado na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, um pneu do carro chegou a soltar do veículo. O caso não teve vítimas;

Foto: Reprodução / IMMU

Menos de uma hora após o acidente no Japiim, às 15h outro acidente com danos materiais foi registrado na Avenida Autaz Mirim com Rua Daniel Badger, bairro Armando Mendes. Agentes atuaram para desobstruir a via;

Foto: Reprodução / IMMU

Às 15h40 mais um acidente com danos materiais. Esse foi na Avenida Visconde de Utinga, próximo ao condomínio São Judas Tadeu. Sem vítimas;

Foto: Reprodução / IMMU

Às 16H30, o quinto acidente do dia foi registrado pelo IMMU. Na Avenida Francisco de Queiroz, sentido Centro/bairro. Uma pessoa chegou a ser ferida no local.

Foto: Reprodução / IMMU

Já no fim da tarde, às 17h28, um outro acidente ocorreu. Na Avenida André Araújo, um motociclista chegou a ficar ferido na rotatória do Coroado.

Foto: Reprodução / IMMU

Todas as ocorrências acima foram registradas pelo IMMU, outros acidentes ainda podem ter ocorrido, mas não houve registro.