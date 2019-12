Carros capotam durante acidentes em avenidas de Manaus

Manaus/AM - Dois acidentes entre carros foram registrados nesta quinta-feira (26) em Manaus que resultaram em capotamentos. Apesar do impacto e da gravidade, os danos foram apenas materiais.

O primeiro acidente com capotamento ocorreu por volta das 9h, na avenida José Henriques, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus, nas proximidades do Complexo de Exame de Direção do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Foto: Twitter / Trânsito Manaus

Logo no início da tarde, entre às 12h, o segundo capotamento ocorreu na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste da capital. Também causando apenas danos materiais.

Foto: Twitter / Trânsito Manaus