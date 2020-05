Três pessoas de uma mesma família morrem em acidente violento no Amazonas

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Manaus/AM - Quatro pessoas, entre elas uma criança de apenas 4 anos, morreram na noite noite deste domingo (24) após as motocicletas em que estavam se chocarem na rodovia AM-010, nas proximidades comunidade Nova Jerusalém, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

Segundo informações repassadas para a polícia, um homem identificado como Elcifram Souza, que estava em sua motocicleta acompanhado da esposa Beatriz Lima e da filha Evelyn, de 4 anos, trafegava pela via, que possui pouca iluminação, quando teria sido atingido por outro motociclista identificado apenas como Victor.

Com o impacto, as quatro vítimas foram arremessadas metros longe de seus veículos e morreram no local. As motos ficaram destruídas e os envolvidos com partes do corpo quebradas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas os agentes de saúde apenas fizeram a remoção dos corpos.

Um outro homem que estava na via durante o acidente, deve ser chamado na delegacia para prestar esclarecimentos e informar sobre a dinâmica do acidente.