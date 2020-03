Sem direção, carro capota no meio de avenida e deixa motorista ferido em Manaus

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Manaus/AM - Um motorista ficou ferido na manhã desse sábado (14), depois que o carro que ele dirigia capotou na avenida Professor Nilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Sul.

O acidente envolvendo ocorreu por volta das 7h30, nas proximidades da rua Dallas. As informações são de que o condutor teria perdido o controle da direção e colidido contra um dos divisores de concreto da pista.

A vítima foi socorrida, mas o carro permanece na pista no aguardo de remoção. A orientação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU),é para que condutores reduzam a velocidade ao se aproximarem do trecho.

Agentes estão no local pois o semáforo também está apagado.