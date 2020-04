Sargento do Exército é suspeito de matar homem atropelado e deixar criança ferida em Manaus

Gostemos ou não do governador, a hora é de união para tentar deter o coronavírus

Manaus/AM – O motorista de um veículo que trafegava em alta velocidade pelo bairro do Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste da capital, matou um homem por atropelamento e deixou outras três pessoas feridas, entre elas uma criança. O crime aconteceu nesta quarta-feira (15).

Segundo a Polícia Militar, um suposto militar do Exército Brasileiro, com sinais de embriaguez, teria perdido o controle do carro e atropelado um açougueiro identificado como Edson, de 58 anos, na rua Ernesto Costa, que morreu no local. O condutor não prestou socorro e continuou o trajeto. Em poucos metros do primeiro acidente, o motorista fez outras três vítimas, que estavam em uma motocicleta e foram arremessadas na rua. Uma criança estava na garupa da moto, e foi levada com urgência, junto com um homem e uma mulher, para hospitais da capital.

O autor foi detido e levado para uma fazer o exame de bafômetro, em seguida, foi levado para uma delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Após procedimentos, militares do Exército foram até a unidade policial para levar o suspeito ao quartel, onde deverá ficar detido.