Sargento da PM morre após grave acidente em Manaus

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

Manaus/AM - O sargento da reserva da Polícia Militar, Silvino Catachuma Freitas, morreu na tarde deste domingo (2), após um acidente de trânsito no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste.

De acordo com testemunhas, o sargento estaria em uma moto quando acabou colidindo com outro veículo. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a PM lamentou o acidente: “É com grande pesar e consternação que a Polícia Militar do Amazonas, informa o falecimento do 1° SGT PM Silvino Catachuma Freitas (SI/PMAM Nº 10511), do efetivo da DPI (Diretoria de Pessoal Inativo), na tarde de hoje (02/08/2020 - domingo), no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, local onde foi internado após sofrer um grave acidente de trânsito, ocorrência que está sendo atendida pela equipe do Serviço Social da PMAM.

A Polícia Militar se solidariza com os familiares e amigos, pedindo ainda conforto a seus corações e forças para transformar a dor da perda em esperança."