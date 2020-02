Roda sai de carro e homem tem a cabeça partida em grave acidente em Manaus

Manaus/AM - Um grave acidente que levou um homem a óbito foi registrado na noite deste sábado (16) na avenida Torquato Tapajós, no bairro de Flores, Zona Centro-Sul da capital.

Segundo populares que presenciaram o fato, o homem estava em um veículo modelo Fiat 147, trafegando em alta velocidade na avenida quando uma das rodas traseiras do carro teria soltado, o que ocasionou o capotamento do veículo. A vítima teve a cabeça partida e morreu na hora. Ao lado do veículo havia muito sangue e pedaços de massa encefálica.

A Polícia Militar informou que acionou o Corpo de Bombeiros para ajudar a tirar o corpo do homem de dentro do veículo e a perícia criminal para coletar informações e entender as circunstâncias do crime. Em seguida, o homem será levado para o Instituto Médico Legal (IML)